ينتظر الكثيرون موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان قائمة الأوائل والتي من المقرر إعلانها فور انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني التي تمت وفق عدة مراحل للخروج بنتائج دقيقة.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان قائمة الأوائل

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ وإعلان قائمة الأوائل، والتي من المتوقع لها خلال الساعات القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا وإبلاغ أوائل الشعبتين الأدبية والعلمية هاتفيا.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط خصصه موقع «الوطن» الإلكتروني، والذي يتطلب فقط كتابة اسم الطالب رباعيا ثم الشعبة ورقم الجلوس والمحافظة ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى الوزارة، وأخيرا تدوين البريد الإلكتروني الخاص به.

وبلغت مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة في مادة الجغرافيا 91.6% وحصل عددا من الطلاب على درجة 95% فأكثر، مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل عددا من الطلاب على درجة 95% فأكثر، مادة اللغة العربية تجاوزت 90%؜، مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وحصل عددا من الطلاب على درجة 95% فأكثر، مادة التاريخ بلغت 90.2%، وحصل عددا من الطلاب على درجة 95% فأكثر.

كما تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية 91% فأكثر، ومادة الجيولوجيا بلغت 91.1% وعددا من الطلاب حصلوا على درجة 95% فأكثر، مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وعددا من الطلاب حصل على درجة 95% فأكثر.