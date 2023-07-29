قررت النيابة العامة، عرض عاطل متهم بإنهاء حياة شاب في مدينة السلام على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بلاغ بإنهاء حياة شاب في مدينة السلام

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة السلام أول، يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب، وأفاد الإخطار بأن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالتفتيش عثر على متعلقاته الشخصية، كما تبين من خلال الفحص، إصابته بجرح طعني بالقلب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح.

عاطل وراء ارتكاب الجريمة

وكشف التحريات، أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.