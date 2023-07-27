اعترافات المتهم بقتل جاره في كفر الشيخ: «خلصت عليه علشان أسرق فلوسه»

قررت النيابة العامة حبس جزار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جاره في كفر الشيخ لسرقته، وتحفظت النيابة العامة على أداة الجريمة وهي سلاح أبيض وأحيل إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص.

اعتراف المتهم بقتل جاره

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة بقوله أنه نفذ الجريمة بدافع السرقة وأن المجنى عليه دائم الجلوس أمام محل «الجزارة خاصته» لاستجداء المارة ومشاهدته له حال جمعه مبالغ مالية من المواطنين فاختمرت فـي ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أنه تتبع المجنى عليه حتى وصل لمنزله ولدى مشاهدة المجنى عليه له داخل غرفته قام بالاستغاثة، وخشية افتضاح أمره قام بطعنه باستخدام «سلاح أبيض» كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تفاصيل قتل جزار لجاره في كفر الشيخ

كانت وزارة الداخلية قالت في بيان صادر عنها إنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ بوفاة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) داخل مسكنه إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.