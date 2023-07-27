«جنايات بنها» تقضي بمعاقبة سائق قتل زوجته بالسجن المشدد 7 سنوات

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق توك توك، لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة أبو زعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي.

المتهم قتل زوجته عمدا

وكشفت أوراق القضية، قتل المتهم «نور إع» 24 سنة، سائق توك توك، مقيم في أبو زعبل بمركز الخانكة، زوجته المجني عليها «هايدي ط ع» عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن صفعها على وجهها، فسقطت أرضا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من النسيج القماش حتى انقطعت أنفاسها، قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم أحرز أداة «قطعة قماش»، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تعديل الوصف الخاص بالقضية

وخلال المحاكمة، عدلت المحكمة في محافظة القليوبية، القيد والوصف الخاص بالقضية، من توجيه اتهام القتل العمد للمتهم، إلى كونه ضرب أفضى للموت، نظرًا لما تقدم به دفاع المتهم، وعدم ثبوت سبق الإصرار والترصد من قبل المتهم، ضد المجني عليها.