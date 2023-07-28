عصر الغليان العالمي.. يوليو يقترب من تحطيم الأرقام القياسية في الحرارة

بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو، تؤشر إلى بدء عصر الغليان العالمي.

وأكد علماء مناخ أن المؤشرات تشير إلى أن شهر يوليو 2023 هو الشهر الأكثر حرارة على وجه كوكب الأرض، وفي طريقة لتحطيم جميع الأرقام القياسية مع دخول الكوكب فترة طويلة من ارتفاع درجات الحرارة القياسية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية.

جوتيريش: «عصر الغليان العالمي» بدأ في الأرض

وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن علماء المناخ حذروا الدخول في فترة تمتد لسنوات من الحرارة الاستثنائية بسبب تفاقم آثار الانبعاثات والغازات المسببة للاحتباس الحراري بسبب ظاهرة النينيو المناخية.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو تحدث في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر النوبات عادة من تسعة إلى 12 شهرا.

من جهتها أعلنت منظمة مراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن استمرار الحرارة الشديدة في أغلب مناطق العالم، من قارات أمريكا الشمالية وأوروبا إلى آسيا وأماكن أخرى، قد يجعل شهر يوليو من العام 2023 من أكثر الأشهر ارتفاعا في الحرارة على كوكب الأرض.

نيويورك تايمز: السادس من يوليو أكثر الأيام سخونة على كوكب الأرض

وأضافت نيويورك تايمز: «شهر يونيو 2023، كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض منذ عام 1850، وكان السادس من يوليو أكثر الأيام سخونة، لذلك تتزايد احتمالات أن يحتل عام 2023 مكانة عام 2016 باعتباره أكثر الأعوام سخونة، وحتى الآن ووفقا للمؤشرات الحالية فإن آخر 8 سنوات هي الأكثر دفئا على كوكب الأرض».

تالاس: من الضروري الحد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

فيما قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، في بيان إن الطقس القاسي الذي أثر على ملايين الأشخاص حول العالم، في يوليو، يعد الواقع الخطير لتغير المناخ، لذلك من الضروري الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.