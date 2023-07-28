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استقرار أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
10:11 ص | الجمعة 28 يوليو 2023
سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 28-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنية للشراء، وسجل 8.43 جنية للبيع بمصرف ابوظبي الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الانترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و سجل 8.40 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.40 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء ، وسجل 8.40 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك CIB

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، و سجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنية للشراء، وسجل 8.43 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان