استقرار أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26-7- 2023 في البنوك

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري.

وترصد السطور التالية، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعرالدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعرالدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنية للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.