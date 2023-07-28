دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة للأهالي والطلاب.. «رب اكتب لنا الفرحة»

ينتظر طلاب الثانوية العامة والأهالي ظهور النتائج بعد انتهاء الامتحانات، وذلك لتحديد مصيرهم ومعرفة الجامعة التي تنتظرهم ليبدأو حياتهم الجامعية، وفي هذه الأيام يكون التردد والخوف داخل كل طالب وفي كل بيت لديه ابن أو ابنة في الثانوية العامة، والدعاء وسيلة من الوسائل التي تخفف توتو هذا الانتظار، وفي السطور التالية نرصد دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة، حتى نخفف من التوتر ولخوف لدى الأهل والطلاب.

دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة

ولا توجد صيغة محددة يمكن الالتزام بها في دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة لكن هناك بعض الأدعية التي تُدخل الصبر والاطمئنان على قلوب المؤمنين في حالات التوتر والخوف، ومن هذه الأدعية :

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تلهمنا الإجابة عند السؤال والنجاح والتوفيق في الامتحان اللهم امين يارب العالمين.

«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

استهزأ بكل خلقك لي وأنت أخضعت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألين قلوبهم لي كما خففت الحديد لداود عليه السلام، لا يتكلمون إلا بإذنك، ناصرتهم في قبضتك، وقلوبهم بين يديك لتتصرف بها كما تشاء، يا رايح القلوب، أثبت قلبي لدينك.

صيغ دعاء انتظار نتيجة الثانوية

ويمكن لطلاب الثانوية العامة والأهالي ترديد هذه الصيغ من دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة:

رب اكتب لي فرحة تنسيني تعبي، واقسم لي من فضلك ما يدخل السرور على أهلي، وأصلح فيما هو آت صالح العمل.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم القادر على كل شيء أدعو، يا رب حقق لي أمنية لا تخفى عليك، وارزقني نجاحا ونصرا مؤزرا إنك على كل شيء قدير.

ربنا يا ذا الفضل الكبير واللطف الجميل ومن يعلم سرنا وجهرنا ويدبر كل أمرنا، سهل علي كل عسير، واكتب لي النجاح.