تعرف على دعاء يوم عاشوراء مستجاب.. «الأزهري» يوضح (فيديو)

يكثر المسلمون في يوم عاشوراء من ترديد الدعاء، حرصا على استغلال ذلك اليوم في الفوز بأكبر حصيلة من الحسنات والأعمال الصالحة، ولذلك يرغب البعض في معرفة دعاء يوم عاشوراء مستجاب.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب

بشأن الحديث عن دعاء يوم عاشوراء مستجاب، أوضح الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر، أنه لا يوجد دعاء بعينه يخص يوم عاشوراء، مؤكدا على أهيمة الإكثار من الدعاء والذكر بشكل مطلق.

وبشأن دعاء يوم عاشوراء مستجاب، قال «الأزهري» خلال لقاءه في برنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، إنه يمكن ترديد الدعاء بشكل عام، مثل: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا».

هل يوجد دعاء يوم عاشوراء مستجاب؟

وأشار «الأزهري» إلى عدد من الأدعية الأخرى التي يمكن تريدها في يوم عاشوراء، منها:

- «اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت».

- «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي وأنا عبدُكَ لا إلهَ إلَّا أنتَ خلَقْتَني وأنا عبدُكَ أصبَحْتُ على عهدِكَ ووَعْدِكَ ما استطَعْتُ».

- «اللهمَّ إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمَتِك ناصيَتي بيدِك ماضٍ فيَّ حُكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أوْ علَّمْتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو أنزلته في كتابِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهابَ هَمِّي».