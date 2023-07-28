شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في «الويك إند» هربا من حرارة الجو (صور) 

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين، خلال إجازة اليوم الجمعة «الويك إند» مع أول ساعات الصباح، وذلك نتيجة لارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 33 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي تبعه استقرار حالة البحر والأمواج بكافة الشواطئ، ما شجع المواطنين للهروب من حرارة الطقس إلى البحر وسط انخفاض الأمواج.

وبحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن اليوم نسب إشغال شواطئ الإسكندرية شرقا ارتفعت بشكل كبير في «الويك إند» هربا من ارتفاع الحرارة التي تسجل 33 درجة مئوية بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي دفع المواطنين للهروب إلى شواطئ الإسكندرية بالتحديد القطاع الشرقي الذي رفع الرايات الخضراء، ما يعني أن منسوب ارتفاع الأمواج به معتدل والسباحة به آمنة.

شواطئ الإسكندرية شرقا كاملة العدد

وأكدت مصايف إسكندرية اليوم، أن شواطئ القطاع الشرقي في الإسكندرية شهدت نسب إشغال عالية قاربت في بعض الشواطئ على الامتلاء منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، حيث تراوحت النسب من 80 إلى 100%.

حالة الرايات على شواطئ الإسكندرية اليوم

وأشارت إلى رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية، ما يعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، وذلك على عكس شواطئ غرب الإسكندرية التي تباينت فيها الرايات ما بين صفراء وحمراء، حيث ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.25 متر، فيما بلغ نسب الإقبال بها 50%.