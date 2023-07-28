سعر طن الحديد اليوم الجمعة 28-7-2023.. «اعرف بكام النهاردة»

يتابع العديد من التجار أسعار مواد البناء بشكل يومي للوقوف على مستجدات الأسعار، ويأتي من أبرزها سعر طن الحديد اليوم في مصر بمختلف الشركات والمصانع المصرية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مختلف المصانع والشركات، حسب آخر تحديث للأسعار في كل من «بوابة الأسعار المحلية والعالمية» التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وأيضاً شعبة مواد البناء.

سعر حدید عز الیوم

سعر حديد عز اليوم الجمعة 37501 جنيهات للطن الواحد.

سعر الحديد الاستثماري

سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 36363 جنيهاً للطن الواحد.

سعر حدید المصریین

بينما بلغ سعر طن الحديد اليوم لحديد المصريين اليوم الجمعة 33700 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید مصر ستیل

وجاء سعر طن الحديد اليوم مصر ستيل اليوم الجمعة 33400 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم في المصانع المصریة

سعر حديد العتال اليوم الجمعة 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد عطية اليوم الجمعة 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد بشاي اليوم الجمعة 35 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر حديد سرحان اليوم الجمعة 33500 جنيه للطن الواحد.