يرغب كثير من المواطنين والتجار في متابعة أسعار مواد البناء بشكل يومي، وأبرزها أسعار الحديد والأسمنت، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27-7-2023 في الأسواق والشركات والمصانع المحلية، حالة من الاستقرار.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث لها بشأن الأسعار، إلى جانب شعبة مواد البناء.

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 37522 جنيها للطن الواحد.

سعر الحديد الاستثماري

فيما سجل سعر الحديد الاسثماري اليوم الخميس 36816 جنيها للطن الواحد.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم 33700 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید مصر ستیل

كما سجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 33400 جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

فيما سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم 1985 جنيها للطن الواحد.