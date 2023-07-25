سعر طن الحديد اليوم.. استقرار مستمر

أعلن الاتحاد العربي للحديد والصلب، سعر طن الحديد، اليوم، الذي لم يشهد أي تغيراً منذ فترة طويلة في الأسواق المصرية وبالأخص منذ بداية شهر يوليو الجاري ليسجل طن حديد عز اليوم الثلاثاء 32135 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر طن الحديد اليوم والذي جاء كما يلي:

سعر طن الحديد اليوم

- يبلغ سعر طن حديد السويس للصلب 32050 جنيهًا.

- يسجل حديد المصريين 32050 جنيهًا.

- يبلغ سعر حديد المراكبي اليوم 31000 جنيه.

- فيما يسجل حديد بيانكو 39000 جنيه.

- كما يبلغ سعر طن حديد العشري 31000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

- ويسجل حديد الجارحي 37000 جنيه.

- ويبلغ حديد مصر ستيل 34000 جنيه.

- حديد الكومي 33000 جنيه.

- يباع حديد العلا للمستهلك بسعر 33700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

- وعن سعر طن حديد الجيوشي للصلب يسجل اليوم 34000 جنيه.

- فيما يبلغ سعر حديد العتال 34500 جنيه.

- وحديد سرحان 33500 جنيه.