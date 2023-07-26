انخفاض سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 26-7-2023 في 4 شركات

انخفض سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 26-7-2023، في 4 شركات مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وهي، حديد مصر ستيل، وحديد الكومي، وحديد العلا، وحديد الجيوشي، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، وتتراوح قيمة الانخفاض الذي أعلنت عنه الشركات بين 700 حتى 1500 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

واستقر سعر الحديد اليوم الأربعاء 26-7-2023 في 5 شركات، وهي حديد عز، وحديد السويس للصلب، وحديد بشاي، وحديد المصريين، وحديد الجارحي، حيث شهدت الأسعار ثباتا ملحوظا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بينا انخفضت أسعار الحديد في المصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين، وتتراوح بين 31300 لـ38 ألف جنيه بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء، 34 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد العشري شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 38 الف جنيه، كما أنّ السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم 32135 جنيها للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيها، والسعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيها للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 32 ألف جنيه بدلا من 33500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 32500 جنيه، كما أنّ السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 32500 جنيه للطن بدلا من 34 ألف جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر حديد الكومي 32 ألف للطن بدلا من 33 ألف جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 31300 جنيه للطن بدلا من 32 ألف جنيه، كما أنّ السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.