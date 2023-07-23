استقرار سعر طن الحديد اليوم.. و«عز» بـ32 ألف جنيه

يشهد سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المصرية استقرارا منذ بداية شهر يوليو الجاري، بعد أن سجلت أسعار الحديد الشهر الماضي تراجعا وصل إلى 1000 جنيه في الطن، وفقا للاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر طن الحديد اليوم

ويسجل سعر طن الحديد اليوم 32135 جنيها بالنسبة لحديد عز، وحديد السويس للصلب يبلغ 32050 جنيها، كما وصل سعر حديد المصريين إلى 32050 جنيها، وسجل سعر طن حديد المراكبي 31000 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد بيانكو 39000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

ويبلغ سعر حديد العشري 31000 جنيه للطن، وحديد الجارحي 37000 جنيه، وحديد مصر ستيل يبلغ 34000 جنيه، فيما يسجل سعر طن حديد الكومي 33000 جنيه، وسجل حديد العلا في الأسواق المصرية 33700 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب يبلغ 34000 جنيه.

أنتاج مصر من الحديد

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فإنّ إنتاج مصر من حديد التسليح سجل نحو 1.742 مليون طن من يناير إلى مارس 2023، فيما بلغ حجم المبيعات 1.429 مليون طن في الفترة ذاتها.

وتنقسم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى 3 أنواع مصانع متكاملة وهي تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي، والشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، ومصانع الدرفلة التي تشتري عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ويتم درفلتها إلى حديد التسليح.