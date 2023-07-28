رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بوتين: روسيا تتذكر ذكرى الأبناء البارزين لأفريقيا بينهم عبدالناصر ومانديلا

كتب:

محمد عزالدين
11:17 ص | الجمعة 28 يوليو 2023
بوتين

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الدول الأفريقية تربطها مع روسيا صداقة وطيدة والعلاقات المتبادلة الوثيقة التي وضعت أساسيها في أواسط القرن الماضي خلال سنوات نضال الشعوب الأفريقية من أجل نيل حريتها.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه على مدى عقود قدّمت روسيا مساعدة ثابتة في مواجهة الصعوبات بين البلدان الأفريقية، وللأسف بعض مظاهر الاستعمار لا تزال موجودة حتى الآن وتستغلها الدول الاستعمارية السابقة بما في ذلك بالمجالات الاقتصادية والإعلامية والإنسانية.

بوتين: نتذكر الأبناء البارزين في أفريقيا

وأشار إلى أنّ روسيا تتذكر وتكرم ذكرى الأبناء البارزين لأفريقيا، منهم باتريس لومومبا وجمال عبدالناصر ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا، وعمر المختار، وكواما كروما، وجوليوس نريريرا.

وتابع: «نحن ما زلنا نتذكر ونكرّم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين، واستنادًا لمبادئ العدالة والمساواة دفع هؤلاء عن تاريخ مستقل للتنمية، وفي أحيان كثيرة عن ثمن حياتهم».

وواصل: «هذه المثل للحرية والاستقلال والسيادة مهمة في ظل الظروف الأخيرة الصعبة للهزات الدولية عندما يستمر تشكيل نظام متعدد الأقطاب، وعهد الزعامة دولة أو مجموعة من الدول تذهب للماضي».

اقرأ المزيد:

بوتين: روسيا وأفريقيا تعملان معاً لتشكيل نظام عالمي متعدد الأطراف

بوتين: العلاقات الروسية الأفريقية تستند إلى صلات متينة وأنظر للمستقبل بتفاؤل

السيسي يشارك في غداء عمل مع بوتين ورؤساء الحكومات والدول الأفارقة بروسيا

بوتين: روسيا تدعم العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين

بحضور الرئيس السيسي.. بوتين يجتمع مع رؤساء المنظمات الإقليمية الإفريقية (بث مباشر)

«بوتين»: طرحت على الرئيس السيسي إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس
بقلم محمد عزالدين