بوتين: روسيا تتذكر ذكرى الأبناء البارزين لأفريقيا بينهم عبدالناصر ومانديلا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الدول الأفريقية تربطها مع روسيا صداقة وطيدة والعلاقات المتبادلة الوثيقة التي وضعت أساسيها في أواسط القرن الماضي خلال سنوات نضال الشعوب الأفريقية من أجل نيل حريتها.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه على مدى عقود قدّمت روسيا مساعدة ثابتة في مواجهة الصعوبات بين البلدان الأفريقية، وللأسف بعض مظاهر الاستعمار لا تزال موجودة حتى الآن وتستغلها الدول الاستعمارية السابقة بما في ذلك بالمجالات الاقتصادية والإعلامية والإنسانية.

بوتين: نتذكر الأبناء البارزين في أفريقيا

وأشار إلى أنّ روسيا تتذكر وتكرم ذكرى الأبناء البارزين لأفريقيا، منهم باتريس لومومبا وجمال عبدالناصر ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا، وعمر المختار، وكواما كروما، وجوليوس نريريرا.

وتابع: «نحن ما زلنا نتذكر ونكرّم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين، واستنادًا لمبادئ العدالة والمساواة دفع هؤلاء عن تاريخ مستقل للتنمية، وفي أحيان كثيرة عن ثمن حياتهم».

وواصل: «هذه المثل للحرية والاستقلال والسيادة مهمة في ظل الظروف الأخيرة الصعبة للهزات الدولية عندما يستمر تشكيل نظام متعدد الأقطاب، وعهد الزعامة دولة أو مجموعة من الدول تذهب للماضي».