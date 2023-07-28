موعد انكسار الموجة الحارة في مصر ودرجات الحرارة غدا

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعاتهم بشأن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ أيام، والتي تخطت الفترة المعتادة لها بأن تظل لمدة لا تتجاوز 4 أيام فقط وفق السنوات الماضية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن موعد انكسار الموجة الحارة يبدأ اعتبارا من غدا السبت الموافق 29 يوليو، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد أن انكسار الموجة الحارة لا يعني اختفاء الرطوبة بل استمرار نسب ارتفاعها على جميع أنحاء الجمهورية.

وتشهد البلاد الفترة المقبلة طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة غدا السبت الموافق 29 يوليو الآتي:

- درجة الحرارة العظمة في القاهرة والوجه البحري: 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- درجة الحرارة العظمة في السواحل الشمالية: 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- درجة الحرارة العظمة في جنوب سيناء: 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- درجة الحرارة العظمة في شمال الصعيد: 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- درجة الحرارة العظمة في جنوب الصعيد: 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.