«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا: بدء انكسار الموجة الحارة

أدى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بمختلف الأنحاء، خلال الفترة الماضية، إلى متابعة المواطنين حالة الطقس ودرجات الحرارة بصورة يومية، وسط تساؤلات عن موعد انكسار الموجة الحارة، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أنه بدء من الغد تبدأ الموجة الحارة في الانكسار وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

وحول تفاصيل حالة الطقس ودرجة الحرارة وبدء انكسار الموجة الحارة غدا، أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وبالنسبة لحالة الطقس بدءً من يوم الإثنين وحتى الأربعاء، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. بدء انكسار الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية، أن طقس الغد شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا السبت 29 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية