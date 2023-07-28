الرئيس الروسي: نعمل على توسيع الشراكة الاستراتيجية مع أفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ القمة الثانية الروسية الأفريقية تجرى تحت شعار «من أجل السلام والأمن والتنمية»، وتركز ليس فقط على مسائل توسيع التعاون الاستراتيجي الأفريقي الروسي، ولكن على محاور أخرى منها الاستقرار العالمي والإقليمي، وتوطيد التنمية للقارة وسيادة الدول الأفريقية.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ روسيا والدول الأفريقية تدعو وتقف معًا من أجل بناء هندسة جديدة أكثر عدلًا للنظام العالمي، وتنسق مواقفها من أهم المسائل في الأجندة الدولية.

مواجهة خطر الإرهاب

وتابع: «المواقف الروسية الأفريقية المتشابهة يدل على ذلك الأحكام الرئيسية للبيان السياسي الذي أُعد للموافقة عليها في هذه القمة، ويتسع التعاون الروسي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب، نحن نعمل ضد استغلال موضوع المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية غير لائقة، ولا نقبل عقوبات وحيدة الجانب وغير ذلك من الإجراءات التي تلحق الضرر بالدول التي تمارس النهج المستقل».

وأكد أنّه لا يمكننا الموافقة على استبدال القانون الدولي بما يسمى بنظام قائم على القواعد، إذ إنّ الغرب هو الذي أعلنها وهو الذي يعيد النظر فيها ويغيرها لمصالحه الخاصة.

وأشار إلى أنّ روسيا وأفريقيا تربطهما سعي فطري للدفاع عن السيادة الحقيقية والحق في طريقها الأصيل للتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، مثل هذا السعي للاستقلال والسيادة لا يعني العزلة الذاتية، لكن التعاون بين الدول والشعوب الحرة.