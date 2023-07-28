نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف التفاصيل

يترقب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس، والتي من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسماء الأوائل في مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وظهورها رسميا، على أن يتم توزيعها على الإدارات التعليمية بالمحافظة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

وحول موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة له، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام خلال 48 ساعة المقبلة بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

طلاب الثانوية العامة بأسيوط

وينتظر ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة في محافظة أسيوط نتيجة الثانوية العامة، بعدما أدوا الامتحانات في 89 لجنة بمختلف أنحاء مراكز المحافظة.