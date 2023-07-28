استقرت أسعار عملة الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، حيث سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث للأسعار أعلنته البنوك على مواقعها.

سعر الدولار اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك

جاء سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي «بيع»: 30.93 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.85 جنيه.