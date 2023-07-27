سعر الدولار اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق ما تم إعلانه على المواقع الرسمية في البنوك العاملة بالسوق المصرية، بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.