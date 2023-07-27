«التعليم العالي»: 112 ألف طالب سجلوا لأداء اختبارات القدرات على موقع التنسيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق، للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023- 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2023: الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تعمل على التيسير على الطلاب، وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

من جانبه، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أنّ عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الخميس بلغ حتى الآن 112 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.

استمرار موعد اختبارات القدرات 2023 حتى 3 أغسطس المقبل

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنّ الموقع مُتاحا للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّ اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023-2024 تشمل: كليات الفنون الجميلة «فنون- عمارة» - كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان- دمياط - بنها - بني سويف»- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية جامعة المنيا- كليات التربية الرياضية- كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة- شعبتا التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس»- كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.