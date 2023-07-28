محافظ أسيوط يوافق على 453 طلب انتداب وإعارة للعاملين بالتعليم

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على 453 طلب تجديد ندب وإعارة و493 طلب إجازات متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم، من بينها طلبات لبعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات.

تجديد طلبات ندب وإعارة

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم الموافقة على 416 طلب تجديد ندب و37 طلب إعارة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى اعتماد 493 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم تمثلت في إجازة بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة.

فحص طلبات العاملين

وشدد المحافظ على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها حرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا إنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب ونقل بعض العاملين والإداريين بمديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.