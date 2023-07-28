شواطئ العجمي كاملة العدد في عطلة نهاية الأسبوع.. «أسعارها منخفضة»

شهدت شواطئ العجمي غرب الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من الزوار ورحلات اليوم الواحد خلال «الويك إند»، إذ توافدت أعداد كبيرة من المصطافين عليها للاستمتاع بمياه البحر الباردة في ظل موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها البلاد، وزاد من نسبة الإقبال انخفاض الأسعار إذ تبلغ قيمة التذاكر 5 جنيهات، وفى بعض الشواطىء 10 جنيهات، بالإضافة إلى أخرى مجانية.

وجود دائم للغطاسين

«نقف دائماً على الشاطىء وعيوننا تراقب المصطافين في المياه»، هكذا تحدث محمد جمال أحد الغطاسين على شواطئ العجمي، مضيفا: «لم تحدث لدينا أي حالة غرق منذ سنوات فنحن نعلم الأماكن الخطيرة والبرك ونحذر رواد الشاطىء ونستخدم الصافرة في التنبية وفى حالة عدم سماع الصفارة ينزل أحد المنقذين مسرعاً لتنبية الشخص أنه يجب الابتعاد عن هذا المكان».

الفريسكا شعار الشواطئ

ويروى نور حمدى أحد المصطافين: «نحضر إلى شواطئ العجمى لعدة أسباب أهمها الأمان لوجود غطاسين ومنقذين، وغالباً تكون أعدادنا كبيرة فنبحث عن الأرخص وأسعار دخول الشواطئ أو الأغذية والمشروبات حتى أسعارها الشقق الأقل».

في السياق يقول علي السيد بائع فريسكا، إن الزحام يفيده لسرعة بيع الفريسكا لأنها من المنتجات التي يحبها ضيوف الإسكندرية.