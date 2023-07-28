«التعليم» تعيد فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية ورقيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكتروني، التقدم ورقيًا وإتاحة الفرصة لهم بعد تقديم ولي الأمر لعذرٍ مقبول.

«التعليم» تخاطب المديريات بالتعليمات الجديدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنّه يتم التقديم للمدارس الرسمية لغات من خلال مديريات التربية والتعليم التابعين لها اعتبارًا من الخميس 27 يوليو الجاري وحتى الثلاثاء 15 أغسطس المقبل.