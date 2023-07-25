كل ما تريد معرفته عن استعلام تقديم الأزهر لـ رياض الأطفال 2023

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الاستعلام عن تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لاسيما بعد غلق باب التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وفتح باب القبول إلكترونيا لكل مرحلة من مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بمختلف أنواعها سواء المعاهد العادية، أو النموذجية أو الخاصة.

وتضمنت شروط تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2023، أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات للمستوى الأول، ولا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات، ولا يزيد على 6 سنوات، وألا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات، ولا يزيد على 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

وعن كيفية استعلام تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2023 يجرى الدخول عبر بوابة الأزهر هنا، إذ يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يومًا، أما بخصوص الصف الأول الابتدائي فيجب أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.