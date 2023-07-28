رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا تقدم لنا معونات للتصدي للمنظمات الإرهابية

قال فوستان أرشانج تواديرا، رئيس أفريقيا الوسطى، إن العلاقات بين روسيا وأفريقيا الوسطى اكتسبت مستوى أعلى من الصداقة، فروسيا تقدم معونات للبلاد وللقوات المسلحة في أفريقيا الوسطى لنضالها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت العاصمة.

وأضاف «تواديرا»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعرضها قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات بين روسيا وأفريقيا الوسطى أدت لإنقاذ الديمقراطية في بلادنا وعقدنا انتخابات حرة وتجنبنا نشوب الحرب الأهلية الجديدة الكارثية، معبرا عن امتنانه وشكره لروسيا وشعبها على ما تقدمه من التأييد.

وأشار إلى أننا نشاهد حاليا أزمة مناخية وغذائية فأفريقيا تبحث عن شركاء اقتصاديين وسياسيين آمنين ونسعى للتعاون في المنفعة المتبادلة، بعد أمن عاشت أفريقيا الوسطى في ظروف العبء الاستعماري، وفي 1994 دخلت البلاد المرحلة الجديدة ومن ثم حرصت على تنويع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.

أوضح أن أفريقيا الوسطى لا تستفيد من ثرواتها بالصورة الكافية، وندعو كل البلدان وشعوب العالم للتعاون المتبادل في إطار المنظومة العالمية ودستور الأمم المتحدة.