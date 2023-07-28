رئيس جامعة موسكو الحكومية: أفريقيا تعاني من احتكار الشركات الغربية للحبوب

أكد فيكتور ساندفينشي رئيس جامعة موسكو الحكومية - أقدم وأكبر جامعة روسية - أن أفريقيا تعاني من عدد كبير من المشاكل وأهمها مشكلة الجوع والتي لا تتعلق بالإنتاج ولكن تتعلق بالتوزيع الذي تتحكم فيه الشركات الغربية وتحاول احتكار الحبوب وشرائها من أوكرانيا بسعر أرخص 3 مرات حتى تزداد ثرواتهم.

يجب تغير نظام التوزيع والعمل بشفافية كبيرة لتقليل الأسعار

وطالب خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج بتغيير نظام التوزيع والعمل بشفافية كبيرة حتى يستطيعوا التقليل من الأسعار مؤكدًا أنهم يمكن أن يكون لديهم خطوط انتاج تستخدمها افريقيا وتستفيد من تقنياتها المختلفة.

ضرورة بذل الجهود لتجذب أفريقيا الاستثمارات

وأشار أن هناك استراتيجية مختلفة للتوزيع يجب دعمها لافتًا إلى أن منظمة بريكس ستساعد على فعل ذلك مشددًا على ضرورة بذل الجهود لتجذب أفريقيا الاستثمارات وجذب العمل وأنه لا بد أن يكون هناك نظام تعريفي جديد واستخدام عملات تخص هذه الدول وأن تكون هناك صفقات تجارية بين أفريقيا وروسيا وأن يكون هناك تعاون بين الشركات الروسية والأفريقية ويستخدموا العملات الروسية، مشددًا على ضرورة التركيز على هذه المطالب ووجوب وجود نظام خاص مالي للدفع بين الدول الأفريقية وروسيا.