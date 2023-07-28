تنظيم 114 ندوة بالمساجد الكبرى عن أسماء الله الحسنى وذكره ومناجاته بها

أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة (114) ندوة عن أسماء الله الحسنى وذكره ومناجاته سبحانه بها، وسط تأكيد العلماء على أن ذكر الله (عز وجل) سواء كان عامًا أو خاصًا بأسمائه الحسنى فهو مما تطمئن به القلوب

وأوضح العلماء في ندوة الأوقاف أن الذكر ليس مجرد ألفاظ يرددها اللسان، إنما هي حالة يعيشها الإنسان تتملك قلبه وحسه استحضارًا لعظمة الله ومراقبة له، فمن أدرك أن الله سميع عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء لا يمكن أن يخالف أمر الله سبحانه، ومن أيقن أن الأمور كلها بيد الله (عز وجل)، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الأمر كله لله، وأن الخالق الرازق هو الله، اطمئن قلبه بما عند الله، وأننا عندما نتحدث عن أسماء الله الحسنى وعن ذكره سبحانه بها فإن علينا أن نستحضر في القلب معناها وأن نعيشها، وأن نتخلق بها.

انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم

من ناحية أخرى في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة 28/ 7/ 2023م عشر قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1. مديرية أوقاف البحيرة - بدر

2. مديرية أوقاف جنوب سيناء - أبو رديس

3. مديرية أوقاف أسيوط - صدفا

4. مديرية أوقاف مطروح - سيوه

5. مديرية أوقاف سوهاج - دار السلام

6. مديرية أوقاف السويس - الجناين

7. مديرية أوقاف القليوبية - كوم أشفين

8. مديرية أوقاف كفر الشيخ - بلطيم

9. مديرية أوقاف بني سويف - سمسطا

10. مديرية أوقاف المنيا - إطسا و سمالوط