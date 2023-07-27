تعليمات جديدة من «الأوقاف» لترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد

أصدر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، تعليمات جديدة خاصة باستخدام الكهرباء في المساجد، مؤكدا أنها تأتي في إطار الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم كله، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وفي ضوء الحرص على ترشيد استخدام الكهرباء بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة.

تعليمات جديدة بشأن الكهرباء في المساجد

وجاءت التعليمات الجديدة، وفق بيان عن «الأوقاف»، كالتالي:

1. فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا، إذ لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف.

2. تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه.

3. قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 مئوية.

مكبر صوت واحد للأذان

4. الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف.

5. في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفي بمبكر صوت واحد.

6. عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.

وشدد على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.