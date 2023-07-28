فيلم مطرح مطروح يتذيل قائمة الإيرادات بـ143 ألف جنيه في يوم واحد

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط الكبيرة التي تعيشها مؤخرا بعد انطلاق موسم أفلام الصيف ولكن رغم ذلك يظل فيلم مطرح مطروح يتذيل قائمة الإيرادات.

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم مطرح مطروح تذيل يوم أمس الخميس الموافق 27 يوليو قائمة إيرادات الأفلام في دور العرض السينمائية حيث حقق إيرادات بلغت 143ألفا و952 جنيها فقط لا غير.

تفاصيل فيلم مطرح مطروح

وفيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلي أحمد زاهر وسامى مغاوري ومحمد السعدني وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عز ولبيب عزت وإخراج وائل إحسان.

يذكر أن دور العرض السينمائية تعرض خلال هذه الفترة فيلم بيت الروبي للثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز والذي يتصدر الإيرادات منذ أول يوم عرضه وهناك أيضا فيلم مستر إكس لأحمد فهمي وفيلم تاج لتامر حسني وفيلم البعبع لأمير كرارة .