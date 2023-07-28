نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح بالاسم ورقم الجلوس «علمي وأدبي»

نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح بالاسم ورقم الجلوس، يترقبها جميع الطلبة والطالبات، قبل ظهورها بساعات، واعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، حيث من المنتظر إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة على مستو الجمهورية في مؤتمر صحفي، عقب اعتمادها من وزير التعليم.

ويمكن للطلبة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وعلى الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بحسب ما أكده عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فور إعلانها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح بالاسم ورقم الجلوس

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح بالاسم ورقم الجلوس يمكن للطلبة الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وتسجيل الاسم ورقم الجلوس.

أوائل الثانوية العامة 2023 في مطروح بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مطروح بالاسم ورقم الجلوس، سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى محافظة مطروح، وسنجري معهم اتصالا بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتهنئتهم، كما سيتم تحديد موعد لإقامة حفل كبير لتكريم أوائل الثانوية العامة بحضور أسرهم تقديرا لجهودهم وتفوقهم خلال العام الدراسي.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة في محافظة مطروح شهدت هدوءا واستقرارا خلال جميع المواد ولم يتم ضبط أية حالات غش، في ظل متابعة مستمرة داخل جميع اللجان من خلال غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمطروح.