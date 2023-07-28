نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة جنوب سيناء بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر طلاب الثانوية العامة، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء للقسمين العلمي الأدبي والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الساعات القادمة، عقب اعتمادها رسميا وإعلانها في مؤتمر لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في جنوب سيناء

ويمكن للطلبة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاسم ورقم الجلوس، ثم خلال أقل من 48 ساعة ستصبح متاحة ورقيا بالمدارس والإدارات التعليمية بمحافظة جنوب سيناء.

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء إلكترونيا من هـنـا بالاسم ورقم الجلوس عقب ظهورها رسميا بعد اعتمادها.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة بجنوب سيناء

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إنه يمكن أيضا الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وعبر موقع المحافظة، كما سيتم تسليم النتيجة ورقيا إلى الإدارات التعليمية، منها إدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس و أبوزنيمة وإدارة طور سيناء، ويمكن للطالب أو ولي أمره فقط الحصول على النتيجة من المدرسة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة جنوب سيناء

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عدة خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي:

- الدخول مباشرة على الرابط موقع الوزارة أو عبر موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أو عبر موقع محافظة جنوب سيناء.

- اختيار بوابة الثانوية العامة.

- اختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

- يسجل الطالب على الموقع برقم الجلوس.

- يتم الضغط على عرض النتيجة.