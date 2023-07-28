نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدقهلية بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الحصول عليها

يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدقهلية بالاسم ورقم الجلوس، إذ يجري الإعلان عن النتيجة مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لإعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيجري الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة وأوائل الثانوية العامة في بداية شهر أغسطس المقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدقهلية

وحددت وزارة التربية والتعليم رابطا يمكن لطلاب المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلاله، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بعد الإعلان عنها عبر بوابة «الوطن» من هـنـا.

وكان ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قام بعمل كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، والتي بدأت يوم الاثنين 12 يونيو واستمرت حتى يوم الخميس 13 يوليو، للشعبتين العلمي والأدبي.

امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بالدقهلية امتحاناتهم 53 ألفا و414 طالبا وطالبة، منهم 31688 «علمي علوم»، و7327 طالبا «علمي رياضة»، والشعبة الأدبية 14054 طالبا، وطلاب الدبلومة 344، وطلاب المنازل 4320 طالبا، وطلاب الخدمات 2188 طالبا.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بتوزيع الطلاب على مستوى لجان محافظة الدقهلية وعددها 147 لجنة، مع وجود لجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة.