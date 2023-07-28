 أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28-7-2023 في سوق العبور.. مستقرة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر بسوق العبور استقرارا ملحوظا، ويعد سوق العبور من اكبر أسواق الجملة في مصر بالنسبة للخضار والفاكهة، وتتميز منتجات مصر الزراعية بجودتها العالية ومذاقها المميز بالإضافة للتنوع الكبير في منتجات الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات اليوم

واستقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر بسوق العبور، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة استقرارا ملحوظا بسوق العبور، حيث يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 إلى 6.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 7.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 12 إلى 17جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

كما يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 12 جنيها، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 5 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم.. البامية

وضمن أسعار الخضروات اليوم، فسجل كيلو البامية ما بين 15 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البطاطا ما بين 4 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البنجر ما بين 2 إلى 4 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 14 إلى 22 جنيها.