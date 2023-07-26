استقرار أسعار الخضار اليوم الأربعاء 26-7-2023 في سوق العبور 

شهدت أسعار الخضار اليوم الأربعاء 26-7-2023 في مصر بسوق العبور استقرارا ملحوظا، وتعد مصر أحد أهم منتجي الخضار والفاكهة على مستوى العالم، كما تتميز المنتجات المصرية بالمذاق الجيد والجودة العالية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 26-7-2023 في مصر بشكل ملحوظ، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم استقرارا ملحوظا، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 لـ6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 لـ10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البصل بين 12 لـ17 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 لـ9 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الجزر بين 6 لـ10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 لـ9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 لـ10 جنيهات، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض بين 3 لـ6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 لـ5 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم

ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 14 لـ20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البامية بين 15 لـ25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 لـ9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 4 لـ6 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البنجر بين 2 لـ4 جنيهات.