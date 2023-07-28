«تحديث الصناعة»: تجديد التعاون مع «كاد ماسترز» لخلق جيل مدرب على أحدث التقنيات

أعلن مركز تحديث الصناعة، برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي، تجديد بروتوكول التعاون مع شركة «كاد ماسترز» الوكيل الأكاديمي لشركه أوتوديسك العالمية في مصر، والذي من خلاله ستنظم الشركة العديد من الفعاليات في سبيل تدريب وتأهيل الكوادر الهندسية في المصانع.

مركز تحديث الصناعة

وأكدت «سليمة»، أن مركز تحديث الصناعة حريص على نقل أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا برامج التصميم الهندسي للمصانع بجميع أحجامها، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة المنتجات المصرية للوصول للكفاءة العالمية وفي ظل رؤية الدولة للتحول الرقمي.

من جانبه صرح طاهر سعيد مدير ومؤسس كاد ماسترز أن الشركة ستقوم بتدريب مهندسين من قطاعات متعددة من خلال مركز تحديث الصناعة وذلك بصورة منحة تدريبية مقدمة من أوتوديسك.

توقيع البروتوكول

وشهد توقيع البروتوكول المهندس حازم نبيل مدير أوتوديسك في مصر والذي أكد على أن برامج أوتوديسك تقدم حلولا متكامله لجميع القطاعات الصناعية وأن أوتوديسك تساهم في التعاون مع العديد من الوزارات والقطاعت الحكومية لتحقيق التحول الرقمي وخطة مصر 2030.

كما شهد التوقيع المهندس نادر حسن مدير برامج التنمية الصناعية والمهندس محمد برعي مدير برامج وحدة التدريب وبناء القدرات وكذلك كوكبة من المديرين التنفيذيين بمركز تحديث الصناعة.