وظائف شاغرة بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن وظائف شاغرة للشباب الراغبين في الحصول على فرصة تناسب مؤهلاتهم الدراسية، وتكون تلك الوظائف في الشركة المصرية البريطانية، للعمل في وظيفة أخصائي شؤون الموظفين، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على تحقيق الريادة في المجتمع، وبدء حياتهم العملية لتأسيس أسرة جديدة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، في إعلانها تفاصيل تلك الوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي توفر للعاملين بها مرتبات مجزية وجاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في المنطقة الصناعية الثانية ومدينة السادس من أكتوبر.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على درجة البكالريوس.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 5 سنوات.

- أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم للوظائف 40 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيد في اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين بها راتب مجزي يبدأ من 7 آلاف جنيه ويصل إلى 10 آلاف جنيه.

- تمنح الشركة العاملين بها حصة من الأرباح السنوية.

- تمنح الشركة العاملين بها حافزًا شهريًا.

- توفر الشركة للعاملين بها المغتربين سكنًا.

- توفر الشركة للعاملين بها مواصلات.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات على مدار 6 أيام في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين بها التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

وعلى الراغبين في التقديم ل الوظائف الخالية، والمستوفين الشروط إرسال السيرة الذاتية إلى (CV@Tawarwghayar.com)، مع ذكر المسمى الوظيفي في موضوع «كبار الموظفين».