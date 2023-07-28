فيلم تاج للفنان تامر حسني يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر بـ346 ألف جنيه

يواصل الفنان تامر حسني تواجده في المركز الرابع بفيلمه الجديد تاج الذي كان قد دخل ضمن منافسة أفلام موسم عيد الأضحى وذلك بعد أفلام بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز والبعبع لأمير كرارة ومستر إكس لأحمد فهمي.

تاج لتامر حسني في المركز الرابع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم تاج للفنان تامر حسني احتل المركز الرابع بإيرادات بلغت 346 ألف جنيه فقط لا غير أمس.

فيلم تاج يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندي وعمرو عبد الجليل وهالة فاخر وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن فيلم بيت الروبي جاء في المركز الأول والذي يشارك فيه كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، والمركز الثاني كان من نصيب فيلم البعبع الذي يشارك فيه أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وعدد أخر من الفنانين، والمركز الثالث لفيلم مستر إكس الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي.