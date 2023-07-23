إيرادات فيلم تاج تقترب من نصف مليون جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدّر بـ492 ألفا و320 جنيه، وجاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية في الأفلام المعروضة بالسينما، ويتصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات تجاوزت مليون و400 ألف جنيه، وجاء فيلم البعبع في المركز الثاني بإيرادات أمس تتجاوز 600 ألف جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني بنحو 40 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، و35 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم البعبع، وتجاوزت إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة 106 ملايين جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور أحداث الفيلم في مزيج يجمع بين الأكشن والتشويق والخيال والرومانسية، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم الذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده.