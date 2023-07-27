أسباب نجاح فيلم تاج لتامر حسني بدور العرض.. السر في الهيرو

استطاع الفنان تامر حسني أن يحقق نجاحا كبيرا بفيلمه الجديد «تاج»، الذي يعرض حالياً بدور العرض وينافس عدد من الأفلام الأخرى بموسم الصيف .

إيرادات فيلم تاج بدور العرض أمس

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفنان تامر حسني حقق أمس بفيلمه تاج نحو 318 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيراد الفيلم منذ طرحه بدور العرض نحو 43 مليون جنيه.

أسباب نجاح فيلم تاج بدور العرض

وأضاف الدفراوي أن فيلم تاج من الأفلام التي حققت نجاحا ملحوظا بسبب اعتماد تامر حسني على فكرة السوبر هيرو أو البطل الخارق للمرة الأولى، التي يقدم في السينما المصرية، حيث يجسد الفنان تامر حسني دور مدرس ولكنه يكتشف بذاته قدرات خاصة، ويذهب لجده ليعرف المزيد عنها ويستخدمها في الخير.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج يجمع في بطولته عددا من النجوم منهم تامر حسني، دينا الشربيني التي تظهر من خلال الفيلم وهي تقدم دور مدرسة موسيقية، وتحاول أن تساعد تاج في مشكلاته، وتقع في حبه، ويطلب منها الزواج، ولكنها فوجئ بقدراته الخاصة والفيلم من إخراج سارة وفيق.