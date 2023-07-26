فيلم تاج لـ تامر حسني يحقق 328 ألف جنيه في دور العرض أمس

استطاع الفنان تامر حسني بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، أن يحققا نجاحًا كبيرًا من خلال فيلمها الأخير «تاج»، الذي يعرض حاليًا بدور العرض، بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

إيرادات فيلم تاج أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن تامر حسني حقق أمس 328 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة، واستطاع أن يحقق إيرادات عالية بسبب جمهوره الكبير سواء في مصر والوطن العربي بأكلمه.

أحداث فيلم تاج

وتدور أحدث فيلم تاج في إطار تشويقي اجتماعي، إذ يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم قصة البطل الخارق الذي يحاول إنقاذ البشر من الخطر، مع استخدام قوته، ولكنه يتفأجا بظهور أخ تؤام له، ويحاول أن يبعده عن طريقه لأنه ينشر الشر في المجتمع.

كما يقوم حاليًا الفنان تامر حسني بعمل جولات فنية متنوعة من أجل مشاهدة الفيلم مع الجمهور خارج مصر، والفيلم من بطولة تامر حسني فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.