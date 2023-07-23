ساندي: فيلم «تاج» تحدي كبير في مسيرتي.. ولم أتخيل تقديم شخصية شريرة

قالت الفنانة ساندي إن فيلم «تاج» الذي شاركت في بطولته يعد تحديا كبيرا في مسيرتها الفنية نظرا لكونها المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية شريرة.

ساندي تشارك في بطولة فيلم تاج

وأضافت ساندي في تصريحاتها لـ«الوطن»: «فيلم تاج تحدي كبير لي، رغم عدم كثرة المشاهد، إلا أني أحببت المشاركة في العمل لكونه أول فيلم عربي يقدم شخصية سوبر هيرو، وأرى أنه كان مختلفا بالنسبة لي لأنها المرة الأولى التي أقدم فيها شخصية شريرة».

تامر حسني بطل فيلم تاج

وأضافت أنها تجمعها صداقة قوية بالفنان تامر حسني، وكانا سيجتمعان سويا في أكثر من عمل في مراحل سابقة ولكن كانت الظروف دوما تقف حائلا أمام تنفيذ ذلك.

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم تاج حول شخصية سوبر هيرو التي يجسدها تامر حسني، الذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم المنتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده في حياته.