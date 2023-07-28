«الداخلية» تضبط 6 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

شنّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية، خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

- ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

- ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.