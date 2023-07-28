بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت في محافظة الجيزة

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لفعاليات صلاة الجمعة من مسجد الكويت بمحافظة الجيزة، الذي تنقله القناة الأولى على الهواء مباشرة.

وفي إطار اختلاف مواقيت الصلاة بشكل طفيف، نوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات المصرية/ اليوم، 28 يوليو في محافظات مصر، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 01:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:7 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 01:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:56 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:03ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 1:02 ظهرًا.

موعد أذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 1:02 ظهرًا.

أذان الجمعة في المنصورة الساعة 1:01ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:18ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:49 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:59ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 1:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:55 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.56 ظهرًا.