موعد صلاة الجمعة اليوم 28 يوليو في جميع محافظات مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن أداء صلاة الظهر والتي تتغير بشكل طفيف، ولهذا يبحث البعض حاليا عن موعد صلاة الجمعة اليوم 28 يوليو الجاري والتي كشفت عنها هيئة المساحة المصرية في كافة محافظات مصر وعدد من العواصم العربية.

وفي إطار اختلاف مواقيت الصلاة بشكل طفيف، نوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات المصرية اليوم الموافق 28 يوليو في محافظات مصر، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 01:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:7 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 01:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:56 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:03ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 1:02 ظهرًا.

موعد أذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 1:02 ظهرًا.

أذان الجمعة في المنصورة الساعة 1:01ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:18ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:49 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:59ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 1:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:55 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.56 ظهرًا.