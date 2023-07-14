«الإفتاء» توضح حكم من تخلف عن صلاة الجمعة بسبب النوم: ليس آثمًا

صلاة الجمعة هي شعيرة من شعائر الإسلام، وحبب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها، لأن يوم الجمعة من الأيام ذات الفضل العظيم، وهو يوم محمود عند المسلمين، والصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي لا يصح إسلام المرء بدونها، وصلاة الجمعة لها أهمية في الترابط والائتلاف بين المسلمين، ويغفل البعض عن أداء صلاة الجمعة بسبب النوم، وأوضحت الإفتاء حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم، وهو ما نرصده في السطور التالية.

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم

وقالت دار الإفتاء المصرية في حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم إن من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم، شرط ألا يكون من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ، لا يكون آثمًا شرعًا، ولكن يلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا، وذلك من رحمة الله عز وجل وتخفيفا على المسلم.

صلاة الجمعة

وحذرت الإفتاء المسلم من عدم الاحتياط لأمر صلاة الجمعة والاستهانة به، موضحة أنه يجب على المسلم الحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه.