توريد 263 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع في كفر الشيخ حتى اليوم

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح المحلي على نطاق محافظة كفر الشيخ، مستمرة حتى اليوم الجمعة، حيث بلغت نسبة توريد القمح 263 ألف طن و262 كيلو جرام بالمحافظة، لافتاً إلى أن عمليات توريد القمح مستمرة من قبل الموردين والمزارعين، وتتزايد بشكل جيد على مدار اليوم، وذلك داخل الشون والهناجر المخصصة لهذا الغرض.

تسهيل عمليات توريد محصول القمح

وأضاف«حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات مديرية التموين الكائنة داخل مقر المديرية بمدينة كفر الشيخ، بالإقليم، تتابع على مدار الساعة كل ما يتعلق بعمليات توريد القمح المحلي، والعمل على إنهاء أي أمور خاصة بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة للمزارعين أثناء عمليات التوريد إلى الشون على نطاق المحافظة.

صرف المستحقات المالية للمزارعين 2023

وأوضح أن عمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ 2023، تشهد تزايدا في إجمالي الكميات الموردة على مدار اليوم، موضحاً أننا نعمل على إنهاء كافة الإجراءات المالية الخاصة بتسليم المزارعين والموردين لمستحقاتهم المالية بشكل عاجل، عقب عمليات توريد القمح في كفر الشيخ.