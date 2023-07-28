أسعار السمك الیوم الجمعة 28-7-2023 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت الأسماك اليوم حالة من الاستقرار في الأسعار، والتي يأتي من ضمنها السمك البلطي، والذي يتابع أسعاره يومياً عدد كبير من المواطنين وعشاق تناول الأسماك، لذا تستعرض «الوطن» أسعار السمك الیوم الجمعة 28-7-2023 في الأسواق، وفقاً لآخر تحديث للأسعار أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

تنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

جمبري وسط: الكيلو بـ199 جنيها.

جمبري صغير: الكيلو بـ140 جنيها.

جمبري ممتاز: الكيلو بـ226 جنيها.

وقار: الكيلو بـ156 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ121.41 جنيه.

المرجان ممتاز: الكيلو بـ130 جنيها.

الكابوريا: الكيلو بـ101جنيهات.

فيليه بلطي: الكيلو بـ148 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ107 جنيهات.

بياض ممتاز: الكيلو بـ101 جنيهات.

سبيط: الكيلو بـ215 جنيها.

المرجان وسط: الكيلو بـ92 جنيها.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ84 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو بـ50 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

السردين المجمد: الكيلو بـ46 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ86 جنيها.